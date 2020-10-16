Фроловский район, Волгоградская область, , 11:58 — REGNUM Пять человек пострадали 16 октября при столкновении трёх автомашин во Фроловском районе Волгоградской области. Одна из иномарок загорелась, грузовик с полуприцепом-цистерной опрокинулся на проезжую часть, сообщили ИА REGNUM в региональном УМВД.

По предварительным данным, ДТП произошло на 846-м километре автодороги Р-22 «Каспий» около 09:40 по местному времени. Столкнулись Kia Rio, Chevrolet Lanos и грузовой автомобиль с полуприцепом-цистерной. Chevrolet вспыхнул, тягач грузовика отлетел на обочину, цистерна перевернулась на проезжую часть. В результате аварии различные травмы получили пять человек: водители и пассажиры легковых иномарок.

Инспекторы ГИББД на месте регулируют движение, спасатели провели проливку дороги.