Варшава, , 11:53 — REGNUM Утром 16 октября в одном из частных домов в польском городке Кобернице произошел взрыв. Причиной послужила утечка газа. Об этом сообщает Dziennik.

Взорвавшийся дом почти полностью обвалился, спасателям пришлось извлекать оказавшихся под обломками стен и потолка жителей. Пять человек уже извлекли — все живы, в удовлетворительном состоянии.

Сейчас происходят поиски шестого человека.

Пресс-секретарь Силезской пожарной службы Анета Голембёвская сообщила, что на месте происшествия работают 18 спасателей, в том числе специализированная поисковая группа.