Северобайкальский район, Бурятия, , 11:49 — REGNUM Остров Ярки, отделяющий Верхне-Ангарский залив от Байкал частично затоплен из-за повышения уровня озера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье» по итогам натурного обследования, проходившего в начале октября.

В связи с этим, как отмечается, происходит вымокание растений и размыв гумусового слоя почвы. Также оказались затоплены небольшие островки архипелага в устье реки Верхняя Ангара. При этом дальнейшее повышение уровня Байкала, по мнению специалистов, может повлечь крайне негативные последствия.

«В случае повышения уровня воды в Байкале на 1 м остров смоет, и ситуация будет неизбежно катастрофической, в том числе и для флоры и фауны Верхне-Ангарского залива (сора), поскольку изменится температура и химизм воды, а также кормовые и экологические условия для рыб», — подчеркнули в дирекции.

Напомним, ранее власти Бурятии не раз отмечали, что подъём уровня озера может негативно сказаться на местной флоре и фауне. По мнению главы республикиАлексея Цыденова, предельный уровень Байкала необходимо сохранить на отметке 457 метров.

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