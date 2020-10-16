Горно-Алтайск, , 11:39 — REGNUM На Алтае завершилась операция по подъёму катера типа «Ярославец», затонувшего 27 лет назад в заливе Камга Телецкого озера на глубине 17 метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского заповедника, работы велись специалистами компании «ВК Подводтех».

«Пришло время «Ковчегу», а именно так называется теперь судно, около 30-и лет ходившее по водам Телецкого озера под именем «Ирбис», покинуть заповедную акваторию», — отметили в учреждении.

Подъём 30-тонного судна длиной 21 метр осложнялся экологическими требованиями. Так, здесь запрещено размытие и перемещение грунта на дне, образование отходов в процессе работ, образование лагеря на берегу и так далее.

Поэтому специалисты собрали плот площадью 36 квадратных метров, ставший станцией для водолазов и площадкой для оборудования. Подъёмные работы велись при помощи системы грузоподъёмных строп и десяти судоподъёмных понтонов общей грузоподъёмностью 70 тонн.

В результате спустя несколько часов после начала работы катер оказался на поверхности. Отмечается, что несмотря на коррозию, корпус судна остался цел, и после осушения ему не потребовалась герметизация.

«Течей обнаружено не было, после откачки воды проблем с плавучестью и остойчивостью тоже», — рассказал дайвер и сотрудник заповедникаРоман Воробьёв.