Самара, , 11:42 — REGNUM Ребенка-пешехода госпитализировали после наезда на него автомобиля в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла днем 15 октября в Кинель-Черкасском районе.

Автомобиль «Рено», за рулем которого находилась женщина 1978 года рождения, ехал по автотрассе «Самара — Бугуруслан — Кинель-Черкассы». В какой-то момент автомашина сбила ребенка 2011 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Сообщается, что мальчик госпитализирован с травмами.

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