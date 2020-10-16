Злынковский район, , 11:11 — REGNUM Службы жизнеобеспечения работают на месте обрушения частного дома в селе Вышков Злынковского района Брянской области. Установлено, что причиной происшедшего стал карстовый провал, сообщили ИА REGNUM 16 октября в региональном оперативном штабе.

Карстовый провал в Брянской области Оперативный штаб Брянской области / https://t.me/koronavirus32

Провал грунта диаметром около 10−15 метров и глубиной около 6−7 метров произошёл на улице Ленинской. В воронку упала часть одноэтажного жилого дома, в котором проживают два человека. Под завалами может находиться пожилая женщина. На месте работают все службы жизнеобеспечения, оперативные группы администрации Злынковского района, спасатели.

По данным оперштаба, в феврале 2017 года подобный провал произошёл в 600 метрах от упавшего дома на улице Щорса. Тогда под землей оказались баня и часть гаража.

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