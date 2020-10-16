Ярославль, , 10:57 — REGNUM В Ярославской области продолжается рост числа выявленных случаев коронавируса, а также пациентов с подтвержденным диагнозом и типичными проявлениями COVID-19. Данные на 16 октября приводит региональный оперштаб.

Коронавирус

За последние сутки коронавирус выявлен у 104 человек — это новый рекорд второй волны. За осень 2020 года отметка в сто новых случаев преодолена впервые.

Ещё два человека скончались. Умерли мужчина 1963 года рождения и женщина 1951 года рождения. Всего госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1125 пациентов: 408 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 717 с типичной клиникой COVID-19. За последние сутки количество пациентов выросло на 61 человека.

Выздоровели и выписаны ещё 78 жителей региона. Власти просят жителей соблюдать масочный режим и правила гигиены, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус продолжает наступление на Ярославскую область