Улан-Удэ, , 10:53 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет хозяйка детского аттракциона по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в апреле 2019 года она приобрела надувной батут и оказывала платные услуги.

При этом 35-летняя женщина аттракцион не зарегистрировала, а на работу в качестве оператора наняла несовершеннолетнюю девушку, не прошедшую подготовку.

«В связи с этим необученная девушка в должной мере не исполняла свои обязанности, связанные с обеспечением безопасности детей на аттракционе, что повлекло травмирование малолетнего ребенка», — отметили в ведомстве.

Шестилетний ребёнок, играя на батуте 19 мая 2019 года, упал с высоты и повредил позвоночник. Отмечается, что к настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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