п.г.т. Борисовка, , 10:53 — REGNUM Три человека, в том числе восьмилетний ребёнок, скончались от отравления угарным газом в посёлке Борисовка Белгородской области. Проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тела трёх человек обнаружили вечером 15 октября в частном доме. Установлено, что это мужчина 1942 года рождения, его супруга 1946 года рождения и ребёнок 2012 года рождения. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом.

Специалисты газовой службы провели замеры воздуха в доме, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.