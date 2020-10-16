Вена, , 10:51 — REGNUM В Вене полиция задержала гражданина Украины, подозреваемого в присвоении €9 млн. Об этом сообщила австрийская газета Der Kurier.

«По разыскиваемому мужчине был выдан международный ордер на арест по подозрению в хищении кредитов на общую сумму около 9 млн евро в бытность работником банка на Украине в 2012—2014 годах», — сказано в сообщении.

Журналисты издания отметили, что после совершения преступления подозреваемый покинул Украину, использовав поддельные документы.

Австрийские правоохранители не сообщили никаких других данных мужчины, кроме того, что ему 45 лет. Решается вопрос об экстрадиции задержанного на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сумах задержали двух человек, подозреваемых в попытке ограбить банкомат.

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