Чебоксары, , 10:23 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор двум мужчинам, которые вели преступную деятельность под видом риелторов. Нанесённый банкам ущерб оценивается в 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствием установлено, что чебоксарцы находили людей, которые за небольшое вознаграждение оформляли на себя кредит под недвижимость. Часть средств уходила на покупку жилья, остальные средства злоумышленники оставляли себе, обещая пострадавшим выполнять все финансовые обязательства.

«Но фактически кредит они не погашали, оставляя граждан с долгами перед банком», — говорят в полиции.

Пострадавшими по делу проходили два человека. Нанесённый банкам ущерб превышает 3 млн рублей. Ленинский районный суд Чебоксары признал обоих фигурантов виновными в мошенничестве, назначив 1,5 и 2 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что также в октябре 2020 года был вынесен приговор «чёрным риелторам» в Тюмени. Как сообщало ИА REGNUM, они оставляли, по данным следствия, без жилья своих клиентов, в том числе детей-сирот. Потерпевшими по делу признаны восемь человек, ущерб оценён в 9,2 млн рублей.

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