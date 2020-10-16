Тюмень, , 10:18 — REGNUM В Тюмени ночью 16 октября неизвестные пытались ограбить банк. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Тюменской области.

Попытка ограбления банкомата у одного из офисов «Россельхозбанка» произошла на улице Газовиков, 53. На данный момент полицейские устанавливают причастных к преступлению.

По информации очевидцев, банкомат пытались взорвать. От мощного взрыва пострадали автомобили, припаркованные рядом с многоэтажным домом, где банкомат располагался, сообщили они порталу 72.ru.