Джакарта, , 10:06 — REGNUM В Индонезии за последние две недели девять врачей скончались от коронавируса в стране, сообщает Kompas.

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В индонезийской ассоциации врачей заявили, что в настоящее время эпидемия унесла жизни 136 врачей в Индонезии.

«Сотни медицинских работников в Индонезии скончались во время служебных командировок, подвергшихся воздействию коронавируса. Сегодня это кризисная ситуация в сфере здравоохранения», — говорится в заявлении индонезийской ассоциации врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Москве продвигает потенциал индонезийского кофе на российском рынке.

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