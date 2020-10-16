Самара, , 10:04 — REGNUM Крупный природный пожар ликвидирован в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба МЧС РФ в социальной сети.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о возгорании камыша и травы рядом с н.п. Николаевка Волжского района поступила на пульт спасателям вечером 15 октября.

Прибыв на место пожара огнеборцы установили, что горит трава и камыш на общей площади 1,6 тысяч кв. метров. К ночи площадь пожара возросла до 1,9 тысяч кв. метров.

Отмечается, что с огнем боролись 48 спасателей на 11 единицах техники. В результате огонь был потушен к утру 16 октября.

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