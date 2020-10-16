Абакан, , 09:18 — REGNUM В отдалённой акватории в верховьях Красноярского водохранилища спасатели МЧС более двух часов искали виндсерфингиста, которого из-за поломки оборудования сильным ветром унесло далеко от берега. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии.

Спасательная операция была начата Южно-Сибирским поисково-спасательным отрядом МЧС России из Абакана (Хакасия) после звонка терпящего бедствие 46-летнего мужчины около 17:00 по местному времени 15 октября. По его словам, у паруса сломался гик, после чего спортсмен потерял способность самостоятельно вернуться на берег из-за усилившегося ветра.

«Мужчина подготовился к заплыву, взяв с собой смартфон. С его помощью он передавал нам свои координаты, которые часто менялись, так как его постоянно относило течением и ветром. Поиски осложняли темнота и волны почти метровой высоты», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника отряда Евгения Македона.

В поисках экстремала, отправившегося в одиночку покататься по осеннему непредсказуемому водохранилищу, спасатели на надувной лодке прочёсывали акваторию водохранилища между аалом Мохово и горой Тепсей более двух часов, прежде им удалось его обнаружить. Замерзающего в воде мужчину заметили уже в темноте «только тогда, когда лодка приблизилась к нему на 20 метров».

Доставленный на берег со всем своим снаряжением житель Абакана, который, по его словам, занимается этим видом спорта уже 15 лет, от помощи врачей отказался.