Петропавловск-Камчатский, , 09:15 — REGNUM На Камчатке с лесу в районе села Мильково обнаружен труп 42-летнего мужчины, погибшего при странных обстоятельствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Выяснилось, что погибший со своим знакомым на машине преследовал отбившегося от стада барана, для того чтобы похить его. Баран забежал в лес и один из мужчин направился за ним пешком. Оставшийся в автомобиле услышал крик о помощи, но испугался идти в лес и уехал с места происшествия.

Спустя два дня в лесу было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

«В ходе осмотра места происшествия рядом с телом обнаружены множественные следы от копытного животного, повреждения на деревьях, характерные от причинения рогами, а также продукты жизнедеятельности коров», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова на оленевода 6 октября напал белый медведь — мужчину с многочисленными ранениями вертолётом доставили в районную больницу Тикси.