Улуг-Хемский район, Тува, , 09:12 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя села Торгалыг Улуг-Хемского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело мужчины с раной в области спины было найдено на улице утром 12 октября.

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний ранее судимый знакомый убитого.

«По версии следствия, 12 октября 2020 года около 00 часов на участке местности на улице Советской между ранее знакомыми односельчанами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый имевшимся при себе ножом нанес один удар в область спины потерпевшего», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший скончался на месте. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.