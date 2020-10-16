Самара, , 09:04 — REGNUM Крупный пожар произошел в дачном массиве м.р. Волжский в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в дачном массиве Стромиловский м.р. Волжский поступило на пульт спасателям днем 15 октября. По тревоге было поднято 36 огнеборцев на 11 единицах техники. Прибыв на место, пожарные установили, что горят восемь дачных домов и сухая трава.

Сообщается, что никто не погиб и не пострадал. Огнеборцы были привлечены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. Через несколько часов пожар удалось локализовать на площади 600 кв. метров.

По данным некоторых СМИ, к вечеру пожар удалось ликвидировать. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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