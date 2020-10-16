Могадишо, , 08:37 — REGNUM По меньшей мере 10 солдат вооруженных сил Сомали были убиты во время операции против боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 30 км к северо-западу от столицы страны, Могадишо. Об этом сообщает ВВС Somalia со ссылкой на военные источники.

Представитель армии Сомали сообщил, что столкновение произошло в районе Афгойе, добавив, что в ходе операции были убиты четверо боевиков.

В «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также опубликовали заявление, в котором, однако, утверждалось, что в результате столкновения погибли 24 солдата.

Организация уже 12 лет пытается свергнуть международно признанное центральное правительство Сомали и установить свое собственное правление, основанное на строгом толковании исламского права, отмечают репортеры.

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