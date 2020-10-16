Хабаровск, , 08:42 — REGNUM В посёлке Чумикан Хабаровского края сотрудник госинспекции по маломерным судам МЧС спас жизнь трём попавшим на мелководье во время сильного отлива белухам.

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По словам спасателя Алексея Парамонова, о морских животных в устье реки Уды ему рассказала местная жительница, когда госинспектор был на службе.

«На месте я обнаружил двух белух и детёныша, которые во время отлива застряли на мелководье. Последний был на расстоянии от матери и сильно замёрз. Он жалобно кричал, это были настоящие рыдания, похожие на плач маленького ребёнка. При этом его мать была в не менее стрессовой ситуации, билась о камни, пытаясь приблизиться, и оттого изранилась. В это время в Чумикане уже заморозки, ещё больше ситуацию усугублял ветер. Их спины уже обклевали до крови вороны. К реке уже спешили местные жители на тракторе. Если бы я не подоспел вовремя, забрали бы их всех на мясо. Уже были случаи, когда также белухи оказывались в западне у берега. Бывало, подъезжаешь, а уже один скелет остался», — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» старший госинспектор по Тугуро-Чумиканскому району центра ГИМС МЧС РФ по Хабаровскому краю Алексей Парамонов.

Мужчина пять часов оставался у застрявших на мелководье белух. Закрыл их израненные спины тентом, отгонял ворон и не подпускал желающих заполучить китовое мясо. Когда начался прилив, две белухи благополучно ушли в море.

Парамонов усомнился в предположении, что эти белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье, которых вернули в естественную среду обитания.

«На их спинах не было спутниковых датчиков. Хотя, насколько мне известно, их сейчас ставят не всем белухам. Один такой прибор стоит около 50 тысяч рублей», — сказал госинспектор.

Местные жители не всегда отпускают в море запутавшихся в сетях китообразных.

В этом году в окрестностях Чумикана море выбросило три больших кита. Спасти их не удалось. В 2017 году вся страна следила за спасением застрявшего на мелководье на входящем в состав Тугуро-Чумиканского района острове Большой Шантар гренландского кита.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 дней на берегу Онежского залива Белого моря обнаружено пять погибших морских млекопитающих: морской заяц, две взрослые белухи, одна из которых была беременной, и детёныш белухи.