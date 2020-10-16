Нальчик, , 08:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ЧП в детской академии творчества «Солнечный город». Из окна учебного учреждения выпал ребенок. В настоящее время ему оказывают помощь в детской республиканской больнице, куда его доставили с травмами различной степени тяжести, сообщили 16 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Известно, что падение произошло с четвертого этажа академии. Ребенок учится в шестом классе этого образовательного учреждения.

В настоящее время Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокурор Кабардино-Балкарии Николай Хабаров в свою очередь поручил провести проверку по факту причинения вреда здоровья учащемуся шестого класса. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвественных за безопасность детей в академии «Солнечный город».