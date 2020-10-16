Тоджинский район, Тува, , 08:16 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы спасатели ищут пропавшего без вести 62-летнего мужчину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к поисковой операции привлечены также полицейские, работники администрации, пожарной части и добровольцы.

По данным полиции, при переезде вброд реки Хамсара в 12 км от села Ырбан застряли два грузовика «Урал» и трактор. В результате мужчину унесло течением.

«Спасатели в гидрокостюмах на лодке «Фаворит» обследуют акваторию и прибрежную зону водоема… С начала поисковых работ ими уже обследовано 47 км береговой линии вниз по течению реки Хамсара», — отметили в ведомстве.

Напомним, летом 2019 года в Бай-Тайгинском районе республики погибли десять человек, которые пытались пересечь реку вброд на УАЗе. Среди погибших было шесть детей.

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