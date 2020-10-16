Кемерово, , 08:04 — REGNUM Жительница Топкинского района Кемеровской области предстанет перед судом. Она обвиняется в причинении смерти внуку. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в июле 2020 года обвиняемая с четырьмя внуками находилась на не оборудованном для купания берегу реки. Дети плавали в водоёме. Женщина, зная, что 12-летний внук не умеет плавать, разрешила ему быть в воде без спасательных средств. Мальчика стало сносить течением на глубину. Дети попытались его вытянуть, но не смогли. Бабушка также хотела спасти ребёнка, но и ей не удалось. Прибывшие спасатели подняли тело ребенка.

Уточняется, что со следствием женщина сотрудничала. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.