Вышков, , 07:49 — REGNUM В посёлке Вышков Брянской области из-за провала грунта утром 16 октября произошло обрушение части жилого дома, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

«В посёлке Вышков по улице Ленинская в Злынковском районе Брянской области произошёл провал грунта, в результате чего обрушилась часть частного жилого дома. По предварительной информации, пострадала женщина», — сообщил представитель ведомства.

По данным МЧС, информация о произошедшем поступила в дежурную часть в 04:25 по местному времени (совпадает с московским). В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

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