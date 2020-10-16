Кызыл, , 07:43 — REGNUM В Туве завершился процесс над 45-летним местным жителем, обвиняемого в изнасиловании малолетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

В суде было установлено, что мужчина насиловал потерпевшую дома в апреле и августе 2018 года.

«Преступные действия осужденного вызвали возникновение у малолетней потерпевшей посттравматического стрессового расстройства, которое расценивается как тяжкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.

В результате судья признал подсудимого виновным и приговорил к 15,5 годам лишения свободы. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.

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