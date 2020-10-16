Горно-Алтайск, , 07:18 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 85-летняя жительница Горно-Алтайска, 52-летний житель Онгудайского района и 80-летняя жительница Онгудайского района.

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"У всех были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрирован 31 летальный случай у пациентов с COVID-19, в том числе 27 — от COVID-19, четыре — от иных причин», — добавили в штабе.

Напомним, накануне в регионе был достигнут антирекорд по суточному приросту носителей SARS-CoV-2, когда специалисты выявили 148 новых случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 5037.

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