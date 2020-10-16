Форт-Лодердейл, США, , 06:57 — REGNUM В городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США) не менее 13 человек пострадали в результате серии взрывов на борту небольшого судна. Об этом со ссылкой на местные власти 15 октября сообщает телекомпания CNN.

По его данным, на борту судна находился 21 человек. В результате серии взрывов различные ожоги получили 13 человек.

Причины и обстоятельства инцидента, который произошёл на реке Нью-Ривер, в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате крушения гружёной песком лодки в водах на юге Китая пропали без вести 10 человек.

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