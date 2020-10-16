Новосибирск, , 06:39 — REGNUM В новосибирском региональном управлении СКР сообщили подробности пожара в Ленинском районе Новосибирска, где при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела трёх человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В ходе доследственной проверки следователями было установлено, что днём 15 октября 2020 года после локализации пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, по ул. Кедровая в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обнаружены тела трёх малолетних детей, 2013, 2015, 2017 годов рождения, — уточнили в ведомстве. — Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».