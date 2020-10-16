Лесосибирск, Красноярский край, , 05:11 — REGNUM В Лесосибирске пожарные локализовали возгорание в наркологическом отделении Красноярского краевого психоневрологического диспансера №1. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в здании ККПНД №1 филиал №2 в Лесосибирске поступило в дежурную часть в 01:40 по местному времени 16 октября. В 01:59 ранг пожара был повышен до №2.

В 03:35 пожар был локализован на площади 744 квадратных метра.

По информации спасателей, в Лесосибирском филиале диспансера загорелась двухэтажная пристройка к главному зданию, сооружённая из деревянного бруса. Из здания были эвакуированы 13 человек, включая четверых сотрудников, пострадавших нет.

В тушении пожара в настоящее время задействован 51 человек и 19 единиц спецтехники.