Париж, , 01:15 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал государства, граничащие с Ливаном, более активно участвовать в урегулировании политического конфликта в этой стране. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Le Figaro.

В ходе своего визита в Алжир глава французского внешнеполитического ведомства попросил соседние по отношению к Ливану страны предпринять больше дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

«Роль соседних стран крайне важна, потому что они первые, кто обеспокоен рисками, вызванными этим кризисом, и потому что они могут примирить стороны конфликта, в отличие от каких-либо внешних сил», — пояснил Ле Дриан в разговоре с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

«Как и Алжир, мы понимаем, что конфликт в Ливане нельзя решить военным путем», — добавил министр.

Напомним, 7 октября Ле Дриан объявил, что международная конференция по гуманитарной помощи Ливану состоится лишь в ноябре.

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