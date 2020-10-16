Париж, , 00:55 — REGNUM В Париже активисты французского экологического движения Action Climat Paris окунули портреты президента Франции Эммануэля Макрона в реку Сену. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Le Figaro.

В знак недовольства «неисполнением Макроном экологических обещаний» 32 экологических активиста собрались в центре Парижа, прикрепили перевернутые портреты президента к специальным установкам и спустили их на Сену.

Также манифестанты развернули над портретами плакат с надписью «Климат: в обещаниях Макрона появилась пробоина».

Напомним, 14 октября экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг призвала президента Франции Эммануэля Макрона «взять на себя ответственность» и «держать свои обещания» по борьбе с изменением климата.

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