Париж, , 00:28 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 33 125 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 88 пациентов. Об этом в четверг, 15 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 30 621 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 809 тыс. Ранее, 13 октября, во Франции было зафиксировано всего 8 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 14 октября в результате дебатов по законопроекту о переходном периоде на время выхода из тяжелой санитарной ситуациисенат Франции проголосовал за введение поправки, позволяющей барам, ресторанам и ночным клубам работать без ограничений на фоне распространения SARS-CoV-2.

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