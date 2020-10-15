Йошкар-Ола, , 22:20 — REGNUM В Марий Эл утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») в отношении 16-летней жительницы Йошкар-Олы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, 16-летняя девочка вместе со своей 13-летней подругой в июле текущего года избили 13-летнюю девочку из многодетной семьи на почве личной неприязни. Избиение было снято на видео и опубликовано в сети интернет.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, учащаяся восьмого класса школы в Семилукском районе Воронежской области была избита сверстниками 4 сентября — избиение засняли на камеру, также жертву заставили раздеться, а затем опубликовали видео в соцсетях. При этом уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») по факту незаконного собирания и распространения сведений о частной жизни несовершеннолетней.