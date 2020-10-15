Венеция, Италия, 15 октября 2020, 21:33 — REGNUM Комплекс защитных сооружений Венеции успешно прошел первое «реальное» испытание, передают местные СМИ в четверг, 15 октября.
Ожидалось, что уровень воды в лагуне достигнет 130 см выше уровня моря, и механизмы дамбы были введены в действие.
Проектировать венецианскую дамбу начали в 2003 году. За 17 лет на подготовку и строительство было потрачено, по разным данным, от 5,5 до 7 млрд евро. До начала эпидемии коронавируса власти обещали достроить комплекс защитных сооружений к лету 2020 года.