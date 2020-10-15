Саранск, , 19:37 — REGNUM В Мордовии проводится доследственная проверка по факту халатности, в результате которой были уничтожены огнем жилые дома и строения в нескольких населенных пунктах в Торбеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Так, в ходе проверки, будет оценена работа органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц.

«Следователям предстоит выяснить причины и условия, приведшие к пожарам, и принять меры к их недопущению в будущем», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10:43 мск 10 октября поступило сообщение о возгорании травы в населенных пунктах Хилково и Новая Пичиморга Торбеевского района. Около 13:15 иск стало известно, что горение травы может перейти на строения. В 13:37 мск в региональном управлении МЧС сообщили, что огонь перекинулся на строения в селе Носакино. Позднее пожар в селе был локализован на площади 700 кв метров, сгорело шесть домов — три жилых и три нежилых.

Около 17:00 мск пожар был локализован на площади 1,5 тыс. квадратных км, сгорело девять построек и один жилой дом.