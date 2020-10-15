Ярославль, 15 октября 2020, 19:27 — REGNUM 15 октября в Даниловском районе Ярославской области сотрудник полиции стал участником ДТП, в котором погибла женщина. Водитель машины был пьян. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области
УМВД России по Ярославской области

Авария произошла на дороге Ярославль — Любим. «Форд «Фокус» под управлением сотрудника УМВД России по Ярославской области съехал в кювет и опрокинулся. Погибла пассажирка машины — женщина 1978 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о задержании водителя.