Ярославль, , 19:27 — REGNUM 15 октября в Даниловском районе Ярославской области сотрудник полиции стал участником ДТП, в котором погибла женщина. Водитель машины был пьян. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Авария произошла на дороге Ярославль — Любим. «Форд «Фокус» под управлением сотрудника УМВД России по Ярославской области съехал в кювет и опрокинулся. Погибла пассажирка машины — женщина 1978 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о задержании водителя.