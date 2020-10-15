Загреб, , 19:23 — REGNUM 13 октября 14 мигрантов были госпитализированы в отделение неотложной помощи и в лечебницу боснийского города Велика Кладуша с большим количеством телесных повреждений, которые, как утверждают пострадавшие, причинили им сотрудники МВД Республики Хорватии, когда они возвращали их на территорию Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

В отделении неотложной помощи заявили, что у мигрантов были обнаружены легкие травмы, и некоторые из них были направлены на дальнейшее осмотр. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, у мигрантов имеются кровоподтёки в разных частях тела и лица.

Представитель МВД в унско-санском округе Але Шильдедич сообщил журналистам, что принудительное возвращение мигрантов с территории Хорватии происходит каждый день в разных районах, не являющихся пограничными.