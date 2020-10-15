Архангельск, , 17:54 — REGNUM В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 9-летний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, авария случилась 13 октября на перекрестке улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова. Пересекая проезжую часть на самокате, ребенок попал под колеса пожарной машины.

Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.