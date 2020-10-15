Тюмень, , 16:39 — REGNUM В Тюмени 15 октября 2020 года вынесен приговор по делу о гибели покупателя в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что вечером 4 августа 2020 года специалисту цепи поставок нужно было на автопогрузчике погрузить паллету со 104 плитами из древесной стружки и ещё 66 плит, уложенных поверх неё. В зоне уличной торговли незакрепленные стройматериалы упали на покупателя. Мужчина скончался от полученных ран.

Поскольку стройматериалы были не закреплены при погрузке, водитель при движении автопогрузчика не подал звуковые сигналы, виновным был признан специалист цепи поставок, нарушивший правила. Суд назначил ему год ограничения свободы.

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