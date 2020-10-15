Тюмень, , 16:15 — REGNUM В Тюмени завершено следствие по делу в отношении бывшего директора ООО «Профспорт», которого обвиняют в хищении более 9 млн рублей при поставке баскетбольных мячей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, что в декабре 2015 года директор ООО «Профспорт» заключил с АНО «Межрегиональная школьная баскетбольная лига» из Перми договор о поставке фирменных профессиональных баскетбольных мячей на сумму свыше 22,2 млн рублей. Получив деньги, директор «Профспорта» не исполнил заказ в полном объёме, присвоив себе 9,6 млн рублей, а в феврале 2019 года ООО прекратило свою деятельность.

Против поставщика мячей было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»). Материалы следствия переданы в суд для рассмотрения по существу.