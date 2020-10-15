Познань, Польша, , 16:04 — REGNUM 15 октября в польской Познани был пойман манул — дикое животное семейства кошачьих. Он в субботу 10 октября сбежал из зоопарка. Об этом передает Dziennik.

Пресс-секретарь Познаньского зоопарка Малгожата Ходыла сообщила, что пятидневные поиски завершились успехом благодаря тому, что животное изголодалось. Манул прятался в городе, а 15 октября не выдержал и вышел на улицу. По мнению сотрудницы зоопарка, его привлекли голуби.

«Сейчас он в питомнике. Какое-то время манул будет находиться в изоляции — мы не знаем, куда он ходил те несколько дней», — сказала Ходыла. Манулу дали средства для дегельминтизации и повышения иммунитета. По сообщениям пресс-секретаря зоопарка, животное замерзло, истощено, но сейчас находится в безопасности.

В субботу 10 октября шестимесячный манул вышел из вольера познаньского зоопарка. По словам сотрудников, это первый побег этого вида животных в истории.

Манул — вид дикой кошки, обитающий в Азии. Работники зоопарка подчеркнули, что эти животные привыкли к низким температурам и ветреной погоде, а сбежавшая особь почти достигла взрослого возраста. Их беспокоит тот факт, что «беглец» мог не есть в течение пяти дней, что могло поставить под угрозу его жизнь и здоровье.