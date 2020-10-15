Найроби, , 15:58 — REGNUM Два человека погибли в результате схода оползня в районе Вэйвэй, округ Западный Покот, в четверг, 15 октября. Об этом сообщает газета The Standard.

По информации журналистов издания, погибшие, 75-летняя женщина и шестилетний мальчик, были погребены заживо, когда они пытались бежать от грязевого потока.

Один из домов, в котором жили четыре человека, также был полностью сметен оползнем, но, к счастью, жителей дома спасли соседи.

«Мы уже извлекли тела погибших», — сказал представитель местной администрации Бенсон Сейраяй, добавив, что район недоступен из-за сильных дождей и плохой инфраструктуры.

Он отметил, что домашний скот также оказался под завалами. Спасательные работы продолжаются, добавил он.

«Все пять домов были полностью разрушены. Вы даже не сможете понять, что в этом месте были дома. Мы потеряли жизни и имущество», — сказал он.

По словам заместителя начальника, в прошлом году ноябрьский оползень унес жизни 22 человек и еще несколько человек получили ранения.