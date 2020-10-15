Волгоград, , 16:08 — REGNUM Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников УФСБ возбуждено в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Двое боевиков открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности членов религиозно-экстремисткой ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ. Ими оказались двое уроженцев Республики Узбекистан в возрасте 23 и 27 лет. Боевики планировали провести серию терактов на территории Волгограда.

«Рано утром 15 октября при проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнём оба боевика ликвидированы», — уточнили в пресс-службе.

Ход неотложных следственных действий на месте преступления курировали руководители регионального Следственного управления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде силовики ликвидировали двух террористов