Степанакерт, , 15:54 — REGNUM Несколько взрывов были слышны в столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте днём 15 октября. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

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В городе не включалась сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, несколько беспилотников ВС Азербайджана могли быть сбиты неподалеку от города. Также есть предположение, что они успели нанести удары.

Ранее город подвергался обстрелу вечером и ночью 10 октября, в день, когда вступило в силу перемирие между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян проинформировал о тяжёлых и упорных боях на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе.

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