Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM 24-летняя жительница Ростова-на-Дону стала фигуранткой уголовного дела после того, как выбросила новорождённого сына в мусорный контейнер. Мальчик скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 октября.

Как полагают следователи, 11 октября женщина дома родила ребёнка. Затем с целью убийства «завернула новорождённого в полотенце, одеяло и полимерный пакет». Пакет она выбросила в мусорный контейнер, где мальчик погиб.

Мать ребёнка арестована. Следователи восстанавливают картину произошедшего.