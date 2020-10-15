Соледар, ДНР, 15 октября 2020, 15:29 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из миномётов в ДНР ремонтную бригаду, восстанавливавшую железнодорожные пути. Об этом сообщили 15 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В СЦКК сообщили, что боевики ВСУ применили миномёты калибра 82 мм. К счастью, обошлось без жертв, работы были остановлены.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинские формирования обстреляли из миномётов посёлок возле Ясиноватой.
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