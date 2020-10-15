Соледар, ДНР, , 15:29 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из миномётов в ДНР ремонтную бригаду, восстанавливавшую железнодорожные пути. Об этом сообщили 15 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Несмотря на ранее предоставленные гарантии безопасности, вооружённые формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду, с которой находились также наблюдатели ДНР в СЦКК и представители инженерной службы Народной милиции ДНР, во время проведения ремонтных работ по восстановлению железнодорожных путей…», — сказано в сообщении.

В СЦКК сообщили, что боевики ВСУ применили миномёты калибра 82 мм. К счастью, обошлось без жертв, работы были остановлены.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские формирования обстреляли из миномётов посёлок возле Ясиноватой.

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