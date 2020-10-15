Ясиноватая, ДНР, , 15:01 — REGNUM Украинские силовики открыли миномётный огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 15 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«ВСУ обстреляли населенный пункт Яковлевка, было выпущено четыре мины калибра 82 мм», — сказано в сообщении.

Огонь вёлся с украинских позиций в районе Авдеевки, отметили в пресс-службе.

Добавим, что Яковлевка находится к юго-западу от города Ясиноватая.

Как ранее сообщали в СЦКК ДНР, за минувшие сутки по территории республики украинские формирования выпустили девять мин калибра 82 мм.

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