Ясиноватая, ДНР, 15 октября 2020, 15:01 — REGNUM Украинские силовики открыли миномётный огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 15 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Огонь вёлся с украинских позиций в районе Авдеевки, отметили в пресс-службе.
Добавим, что Яковлевка находится к юго-западу от города Ясиноватая.
Как ранее сообщали в СЦКК ДНР, за минувшие сутки по территории республики украинские формирования выпустили девять мин калибра 82 мм.
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