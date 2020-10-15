Моши, Танзания, , 14:56 — REGNUM Уже пятый день продолжаются усилия по тушению лесного пожара в заповедной зоне на горе Килиманджаро, самой высокой горе в Африке. Об этом сообщает VOA Swahili со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и туризма Танзании Хамиси Кигвангаллы.

В соответствии с заявлением, сухие погодные условия, сильный ветер и местоположение пожара препятствуют усилиям по его локализации.

Газета Citizen сообщает, что правительство закупит вертолеты, чтобы поддержать усилия по борьбе с лесными пожарами. Агентству национальных парков Танзании также было поручено модернизировать инфраструктуру пожаротушения.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожности носильщиков, которые разогревали пищу для альпинистов на костре в воскресенье, 11 октября. Однако расследование причин пожара продолжается. Кивангалла заявил, что пожар угрожает экологической зоне, которая населена различными видами птиц, змей и ящериц.

Сообщений о жертвах пожара среди населения не поступало, отмечают репортёры.

Как передавало ИА REGNUM, восхождения на гору Килиманджаро продолжаются в обычном режиме.

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