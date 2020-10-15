Петропавловск-Камчатский, , 14:44 — REGNUM Сёрфер Антон Морозов одним из первых забил тревогу по поводу ситуации в акватории Авачинской бухты. По его мнению, сейчас на полуострове мобилизованы все возможные ведомства, чтобы понять, что же на самом деле произошло на побережье.

«Очень сложно, когда непонятно, что вообще происходит. Сейчас трудится целый штаб над этой проблемой: учёные, биологи, океанологи, МЧС и другие. Все они изучают это явление, реагируют очень быстро. Помогает общественность: скидывает материалы, фото, видео. До этого эти данные скапливались в интернете, и со стороны казалось, что на побережье творится что-то невообразимое. На данный момент этот ажиотаж спал, рассматривается несколько версий произошедшего», — цитирует слова Антона Морозоваофициальный сайт Камчатского края.

Он также отметил, что находится в прямом контакте с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Именно ему было адресовано первое сообщение от сёрферов по поводу нетипичного цвета, вкуса и запаха воды на Халактырском пляже. 29 сентября по поручению главы региона на место оперативно выехали сотрудники надзорных органов и взяли первые пробы воды, затем на Камчатку начали съезжаться учёные со всей страны, к исследованиям подключились ведущие научные центры.

«Изначально всё выглядело так, будто все в панике и не знают, что делать, не хватало знаний для решения этой проблемы. Сейчас всё слажено, очень много людей на Камчатке: одни работают там, другие летают, ныряют. Со стороны процесс выглядит грамотным и логически выстроенным», — добавил Антон Морозов.

Вместе с тем, он отметил, что из-за этой ситуации, на полуострове будет уделено большее внимание проблемам экологии.

Напомним, в связи с загрязнением акватории Тихого океана на Камчатке отрабатывалось несколько версий произошедшего, одной из которых был Козельский полигон ядохимикатов. По результатам проведенных исследований эта версия не подтвердилась.

Однако губернатор региона Владимир Солодов поставил задачу министерству природных ресурсов и экологии разработать чёткий алгоритм действий по внесению Козельского полигона в реестр потенциально опасных объектов и разработке дорожной карты по его последующей ликвидации. Кроме того, будет подготовлена информация о всех потенциально опасных объектах, расположенных в районе Авачинского залива. Они также будут включены в реестр, что в будущем позволит разработать план действий по их ликвидации либо приведению в соответствующее нормативным требованиям состояние.