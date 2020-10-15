Варшава, , 14:30 — REGNUM На борту самолета, направлявшегося из египетской Хургады в Варшаву, нетрезвая 51-летняя полька избила двух попутчиц. Женщина также не выполнила инструкции экипажа, отказалась надеть защитную маску. Об этом сообщает Dziennik.

По прибытии самолета в Варшаву в аэропорт были вызваны полицейские. Экипаж вызвал полицию после того, как одна из пассажиров не выполнила инструкции экипажа по поводу защитной маски, стала повышать голос и применила физическую силу к двум попутчицам. Причиной этого послужили ложные обвинения в том, что они её «обокрали».

Выйдя из самолета, 51-летнюю женщину проверили на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Обследование подтвердило, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина задержана в аэропорту. Теперь ей грозит штраф в размере до 500 злотых (130 долларов США).